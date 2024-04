NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für AB Inbev vor den am 29. April erwarteten Zahlen zum ersten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das Auftaktviertel 2024 werde das letzte sein, das durch eine harte Gegenreaktion bei Bud Light gekennzeichnet sein dürfte, schrieb Analyst Trevor Stirling in einer am Montag vorliegenden Studie. Ein starkes Geschäft in Brasilien und ein solides in Mexiko sollten die Belastungen teilweise ausgleichen. Größere Überraschungen seien nicht zu erwarten./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2024 / 16:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2024 / 05:00 / UTC





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.