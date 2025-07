NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Overweight" belassen. In der jüngsten Umfrage seiner Bank unter 168 Chief Information Officers, die für jährliche IT-Unternehmensausgaben in Höhe von 123 Milliarden US-Dollar verantwortlich seien, hat der Softwarekonzern laut Toby Ogg 2025 im Vergleich zu 2024 in einer Reihe von Schlüsselfragen positiv abgeschnitten. Er hob dabei in seiner Auswertung am Montag hervor, dass SAP nach Microsoft als zweitbester "IT-Mega-Anbieter" (verglichen mit Platz 3 im Jahr 2024) eingestuft worden sei. Dies unterstreiche die wachsende Relevanz des breiten SAP-Lösungsportfolios auf Anwendungs-, Plattform- und Datenebene. Für Ogg bleibt die Aktie "Top Pick" im europäischen Softwaresektor, weshalb sie auch auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan stehe./rob/ck/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.07.2025 / 19:47 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2025 / 00:00 / BST



