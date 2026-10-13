Ahold Delhaize Aktie
|31,41EUR
|0,06EUR
|0,19%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst./edh/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
31,42 €
|
Abst. Kursziel*:
20,94%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
31,41 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20,98%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
|05.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|31,41
|0,19%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:27
|Fielmann Add
|Baader Bank
|12:26
|KION GROUP Buy
|UBS AG
|12:11
|DEUTZ Outperform
|Bernstein Research
|11:56
|CTS Eventim Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:11
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|Deutsche Bank AG
|11:10
|Air Liquide Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|Befesa Buy
|UBS AG
|11:09
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy
|UBS AG
|11:08
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:07
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:07
|Jungheinrich Neutral
|UBS AG
|11:06
|Volkswagen Buy
|Deutsche Bank AG
|10:52
|Schaeffler Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|10:44
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10:11
|Schaeffler Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:00
|T-Mobile US Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|09:08
|Danone Outperform
|Bernstein Research
|09:08
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|08:59
|Südzucker Hold
|Deutsche Bank AG
|08:58
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:56
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:56
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:03
|Givaudan Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Semperit buy
|Baader Bank
|12.10.26
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Roche Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Aroundtown Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|12.10.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Oracle Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.10.26
|DHL Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.10.26
|Unilever Hold
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|ING Group Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|12.10.26
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|12.10.26
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.