Ahold Delhaize Aktie

31,41EUR 0,06EUR 0,19%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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13.10.2026 11:08:06

Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Callum Elliott befasste sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie mit dem "Kräfteverhältnis" zwischen den Konsumgüterherstellern und den Handelsketten mit ihren Eigenmarken. Zwar stelle eine Marktbereinigung des Einzelhandels zu Gunsten der großen Ketten eine Bedrohung für die Konsumgüterhersteller dar, dennoch rechne er langfristig in den meisten Absatzmärkten mit keiner so starken Konsolidierung, wie sie früher prognostiziert worden sei, schrieb der Analyst./edh/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.10.2026 / 20:06 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2026 / 03:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
38,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform 		Kurs*:
31,42 € 		Abst. Kursziel*:
20,94%
Rating update:
Market-Perform 		Kurs aktuell:
31,41 € 		Abst. Kursziel aktuell:
20,98%
Analyst Name::
Callum Elliott 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
12.10.26 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08.10.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
07.10.26 Ahold Delhaize Neutral UBS AG
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Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 31,41 0,19% Ahold Delhaize (Ahold)

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12:27 Fielmann Add Baader Bank
12:26 KION GROUP Buy UBS AG
12:11 DEUTZ Outperform Bernstein Research
11:56 CTS Eventim Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11:11 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy Deutsche Bank AG
11:10 Air Liquide Buy Deutsche Bank AG
11:09 Befesa Buy UBS AG
11:09 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Buy UBS AG
11:08 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
11:07 Unilever Outperform Bernstein Research
11:07 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
11:07 Jungheinrich Neutral UBS AG
11:06 Volkswagen Buy Deutsche Bank AG
10:52 Schaeffler Neutral JP Morgan Chase & Co.
10:44 Givaudan Underperform Bernstein Research
10:11 Schaeffler Buy Jefferies & Company Inc.
10:00 T-Mobile US Market-Perform Bernstein Research
09:08 L'Oréal Market-Perform Bernstein Research
09:08 Henkel vz. Market-Perform Bernstein Research
09:08 Danone Outperform Bernstein Research
09:08 Beiersdorf Outperform Bernstein Research
08:59 Südzucker Hold Deutsche Bank AG
08:58 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:56 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
08:56 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Hold Jefferies & Company Inc.
08:03 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 L'Oréal Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Unilever Underperform Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Semperit buy Baader Bank
12.10.26 Sartorius vz. Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Aroundtown Sell Goldman Sachs Group Inc.
12.10.26 Microsoft Outperform RBC Capital Markets
12.10.26 Oracle Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 Salesforce Sector Perform RBC Capital Markets
12.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Boeing Outperform Bernstein Research
12.10.26 Air Liquide Outperform Bernstein Research
12.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.10.26 Unilever Hold Deutsche Bank AG
12.10.26 RWE Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 ING Group Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Daimler Truck Buy Deutsche Bank AG
12.10.26 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
12.10.26 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
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