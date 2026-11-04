Ahold Delhaize Aktie
|33,45EUR
|1,33EUR
|4,14%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 37 Euro belassen. Dank einer starken Entwicklung auf den europäischen Absatzmärkten habe der Handelskonzern besser abgeschnitten als erwartet, schrieb Manjari Dhar in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Einschätzung. Wegen der Auswirkungen einer Cyber-Attacke habe das Unternehmen allerdings die Jahresprognose gesenkt./rob/bek/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 02:06 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Sector Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
37,00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
33,47 €
|
Abst. Kursziel*:
10,55%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
33,45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,61%
|
Analyst Name::
Manjari Dhar
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.09.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|12.10.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07.10.26
|Ahold Delhaize Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|33,48
|4,23%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:20
|Roche Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:18
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:17
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:10
|Ferrari Buy
|UBS AG
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|Continental Outperform
|Bernstein Research
|09:46
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|09:35
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:20
|TeamViewer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Ferrari Buy
|Deutsche Bank AG
|09:15
|Gerresheimer Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Deutsche Bank AG
|09:11
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:09
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:04
|AMD Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:02
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:00
|Novo Nordisk Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:55
|TotalEnergies Outperform
|RBC Capital Markets
|08:51
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:49
|Zalando Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:46
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:43
|Fresenius Medical Care Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:42
|Scout24 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:14
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:57
|Sanofi Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Heidelberg Materials Outperform
|RBC Capital Markets
|07:56
|United Internet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:43
|BioNTech Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:32
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:30
|AMD Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:29
|1&1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:20
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:16
|Lufthansa Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Ryanair Outperform
|RBC Capital Markets
|07:08
|IONOS Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:07
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|03.11.26
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Ferrari Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.26
|Unilever Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)