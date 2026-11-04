Ahold Delhaize Aktie
|34,21EUR
|2,09EUR
|6,51%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des Supermarktkonzerns von 22,63 auf 23,02 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursanstieg erscheine angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs der Markterwartungen merkwürdig und könnte auf Eindeckungen von Leerverkäufern im Zuge von Umschichtungen an den Märkten nach den US-Zwischenwahlen zurückgehen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Deshalb rate er zum Verkauf./rob/gl/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23,02 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
34,27 €
|
Abst. Kursziel*:
-32,83%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
34,21 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-32,71%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
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|19:00
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|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
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|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|10:46
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:09
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
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|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
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|10:46
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|21.10.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
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|13.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:07
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|10:15
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
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|13.10.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
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Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|34,20
|6,48%
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|19:00
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18:50
|Scout24 Outperform
|Bernstein Research
|18:50
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|18:49
|Siltronic Kaufen
|DZ BANK
|18:49
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|18:48
|Scout24 Kaufen
|DZ BANK
|18:46
|Erste Group Bank add
|Baader Bank
|16:41
|T-Mobile US Kaufen
|DZ BANK
|16:41
|Heidelberg Materials Kaufen
|DZ BANK
|16:36
|Infineon Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16:35
|Siltronic Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:14
|Pfizer Neutral
|UBS AG
|15:08
|BioNTech Buy
|UBS AG
|15:02
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|15:00
|freenet Neutral
|UBS AG
|15:00
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|14:48
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|14:31
|McDonald's Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:12
|Eni Kaufen
|DZ BANK
|14:11
|1&1 Neutral
|UBS AG
|14:10
|United Internet Buy
|UBS AG
|14:07
|Pfizer Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:06
|ProSiebenSat.1 Media Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:06
|RTL Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14:04
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Volvo AB Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:57
|Grand City Properties Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:54
|Bayer Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Deutsche Bank Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:46
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|13:44
|SAFRAN Kaufen
|DZ BANK
|13:41
|Philips Overweight
|Barclays Capital
|13:22
|Wolters Kluwer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13:09
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13:06
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|13:03
|HUGO BOSS Neutral
|UBS AG
|12:58
|Sanofi Kaufen
|DZ BANK
|12:56
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:55
|RELX Buy
|UBS AG
|12:53
|Bayer Buy
|UBS AG
|12:34
|Boeing Kaufen
|DZ BANK
|12:33
|Raiffeisen Hold
|Deutsche Bank AG
|12:28
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|12:21
|VINCI Buy
|UBS AG
|12:20
|MTU Aero Engines Kaufen
|DZ BANK
|12:15
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|12:09
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)