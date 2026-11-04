Ahold Delhaize Aktie

34,21EUR 2,09EUR 6,51%
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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04.11.2026 19:00:49

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Quartalszahlen des Supermarktkonzerns von 22,63 auf 23,02 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Aktie steht zudem auf der "Analyst Focus List" der US-Bank. Der Kursanstieg erscheine angesichts des sich abzeichnenden Rückgangs der Markterwartungen merkwürdig und könnte auf Eindeckungen von Leerverkäufern im Zuge von Umschichtungen an den Märkten nach den US-Zwischenwahlen zurückgehen, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Deshalb rate er zum Verkauf./rob/gl/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2026 / 15:39 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
23,02 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
34,27 € 		Abst. Kursziel*:
-32,83%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
34,21 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-32,71%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

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19:00 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
12:07 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
10:46 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
10:15 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
10:09 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
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Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 34,20 6,48% Ahold Delhaize (Ahold)

Aktuelle Aktienanalysen

19:00 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
18:50 Scout24 Outperform Bernstein Research
18:50 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
18:49 Siltronic Kaufen DZ BANK
18:49 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
18:48 Scout24 Kaufen DZ BANK
18:46 Erste Group Bank add Baader Bank
16:41 T-Mobile US Kaufen DZ BANK
16:41 Heidelberg Materials Kaufen DZ BANK
16:36 Infineon Overweight JP Morgan Chase & Co.
16:35 Siltronic Buy Jefferies & Company Inc.
15:14 Pfizer Neutral UBS AG
15:08 BioNTech Buy UBS AG
15:02 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
15:01 Deutsche Telekom Buy UBS AG
15:00 freenet Neutral UBS AG
15:00 Vodafone Group Sell UBS AG
14:48 AMD Kaufen DZ BANK
14:31 McDonald's Sector Perform RBC Capital Markets
14:31 Evonik Buy Jefferies & Company Inc.
14:30 Heidelberg Materials Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:12 Eni Kaufen DZ BANK
14:11 1&1 Neutral UBS AG
14:10 United Internet Buy UBS AG
14:07 Pfizer Neutral Goldman Sachs Group Inc.
14:06 ProSiebenSat.1 Media Overweight JP Morgan Chase & Co.
14:06 RTL Underweight JP Morgan Chase & Co.
14:04 Alstom Sell Goldman Sachs Group Inc.
14:01 Volvo AB Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:57 Grand City Properties Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:54 Bayer Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Deutsche Bank Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:46 Fraport Hold Deutsche Bank AG
13:44 SAFRAN Kaufen DZ BANK
13:41 Philips Overweight Barclays Capital
13:22 Wolters Kluwer Overweight JP Morgan Chase & Co.
13:09 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
13:06 Lufthansa Halten DZ BANK
13:03 HUGO BOSS Neutral UBS AG
12:58 Sanofi Kaufen DZ BANK
12:56 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:55 RELX Buy UBS AG
12:53 Bayer Buy UBS AG
12:34 Boeing Kaufen DZ BANK
12:33 Raiffeisen Hold Deutsche Bank AG
12:28 RELX Outperform Bernstein Research
12:21 VINCI Buy UBS AG
12:20 MTU Aero Engines Kaufen DZ BANK
12:15 Sanofi Outperform Bernstein Research
12:09 Evonik Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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