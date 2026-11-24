Ahold Delhaize Aktie
|35,27EUR
|0,60EUR
|1,73%
WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Ahold Delhaize in einem Ausblick auf den europäischen Lebensmittel-Einzelhandel im Jahr 2027 auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Er sei für die Branche zunehmend optimischer geworden, schrieb William Woods in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Mit Blick auf die niederländisch-belgische Supermarktkette schrieb er jedoch, dass diese sich weiterhin auf einem schmalen Grat zwischen Investitionen in die Preisgestaltung und der Aufrechterhaltung der Margen bewege. Dies dürfte, insbesondere vor dem Hintergrund des laufenden Turnarounds in den US, der zentrale Diskussionspunkt bleiben./ck/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 15:36 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 16:31 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Market-Perform
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
38,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
34,75 €
|
Abst. Kursziel*:
9,35%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
35,27 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
7,74%
|
Analyst Name::
William Woods
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)
Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)
|19:43
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|19:43
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.10.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|Ahold Delhaize Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Ahold Delhaize Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19:43
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|09.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|04.11.26
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|04.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.11.26
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Ahold Delhaize (Ahold)
|35,31
|1,85%
Aktuelle Aktienanalysen
|19:44
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|19:44
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|19:43
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|18:39
|Zalando Kaufen
|DZ BANK
|17:20
|Saint-Gobain Kaufen
|DZ BANK
|17:08
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|17:07
|Infineon Kaufen
|DZ BANK
|17:06
|Tesla Neutral
|UBS AG
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital