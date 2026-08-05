Ahold Delhaize Aktie

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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

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05.08.2026 12:36:58

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Ahold Delhaize auf "Buy" mit einem Kursziel von 43 Euro belassen. Das Zahlen für das zweite Quartal im US-Lebensmittelhandel seien in eine turbulente Zeit gefallen, schrieb Frederick Wild in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Die Anlegersorgen kursierten um eine belastete Verbrauchernachfrage und einen verschärften Preiswettbewerb jenseits des Atlantik. Dies zeige sich auch im Quartalsbericht der Supermarktkette. Steigende Marktanteile, eine starke Kostenkontrolle und ein überzeugendes Marken- und Preisangebot reflektierten hingegen eine gewisse Widerstandsfähigkeit./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 02:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,58 € 		Abst. Kursziel*:
24,35%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
34,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
24,28%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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