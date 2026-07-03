NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften eine allgemeine und schon erwartete Abschwächung des Branchenwachstums widerspiegeln, schrieb Frederick Wild am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisprognose (Ebit) 3 Prozent unter der Konsensschätzung. Dennoch erwarte er noch ein Marktwachstum, robuste Margen und eine Steigerung des Barmittelzuflusses, betonte der Experte./rob/gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



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