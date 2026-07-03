Ahold Delhaize Aktie

36,31EUR 0,19EUR 0,53%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
03.07.2026 07:17:35

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Ahold Delhaize mit einem Kursziel von 43 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Supermarktbetreibers am 5. August dürften eine allgemeine und schon erwartete Abschwächung des Branchenwachstums widerspiegeln, schrieb Frederick Wild am Donnerstagabend in seinem Ausblick. Er sieht seine operative Ergebnisprognose (Ebit) 3 Prozent unter der Konsensschätzung. Dennoch erwarte er noch ein Marktwachstum, robuste Margen und eine Steigerung des Barmittelzuflusses, betonte der Experte./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.07.2026 / 11:34 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
43,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
36,26 € 		Abst. Kursziel*:
18,59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
36,31 € 		Abst. Kursziel aktuell:
18,42%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Nachrichten

Analysen zu Ahold Delhaize (Ahold)

mehr Analysen
24.06.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
18.06.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
17.06.26 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
02.06.26 Ahold Delhaize Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.05.26 Ahold Delhaize Underweight JP Morgan Chase & Co.
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Ahold Delhaize (Ahold) 36,29 0,47% Ahold Delhaize (Ahold)

Aktuelle Aktienanalysen

07:26 Rheinmetall Overweight Barclays Capital
07:22 Lufthansa Buy UBS AG
07:18 Pfizer Buy Jefferies & Company Inc.
07:17 Ahold Delhaize Buy Jefferies & Company Inc.
06:50 BP Hold Jefferies & Company Inc.
06:49 L'Oréal Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:49 Michelin Neutral JP Morgan Chase & Co.
06:30 BMW Sector Perform RBC Capital Markets
06:29 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:25 AUTO1 Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:07 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 KION GROUP Outperform Bernstein Research
02.07.26 E.ON Hold Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
02.07.26 Michelin Outperform Bernstein Research
02.07.26 Sanofi Buy Jefferies & Company Inc.
02.07.26 Tesla Outperform RBC Capital Markets
02.07.26 FedEx Buy UBS AG
02.07.26 Meta Platforms Buy UBS AG
02.07.26