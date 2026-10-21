Ahold Delhaize Aktie
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WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037
Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einer Investorenveranstaltung des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die mittelfristigen Ziele von Kroger stellten eine hohe Hürde für das US-Geschäft der niederländischen Supermarktkette dar, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe für Ahold weiterhin das Risiko von Enttäuschungen und die Notwendigkeit, die Erwartungen neu zu justieren./rob/edh/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:48 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:48 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
|
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
22,63 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
32,59 €
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Abst. Kursziel*:
-30,56%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
32,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-30,50%
|
Analyst Name::
Borja Olcese
|
KGV*:
-
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