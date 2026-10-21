NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize nach einer Investorenveranstaltung des US-Wettbewerbers Kroger auf "Underweight" mit einem Kursziel von 22,63 Euro belassen. Die mittelfristigen Ziele von Kroger stellten eine hohe Hürde für das US-Geschäft der niederländischen Supermarktkette dar, schrieb Borja Olcese in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er sehe für Ahold weiterhin das Risiko von Enttäuschungen und die Notwendigkeit, die Erwartungen neu zu justieren./rob/edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:48 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 07:48 / BST



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