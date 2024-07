HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Akzo Nobel von 85 auf 80 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die negative Kursreaktion auf die Quartalszahlen des Farben- und Lackeherstellers sei übertrieben, schrieb Analyst Aron Ceccarelli am Freitagnachmittag. Anders als der Markt sieht er die Resultate nicht als Abdriften von der 2023 vorgestellten Unternehmensstrategie. Er setzt darauf, dass das Management nach der schlechten Kosten- und Barmittelentwicklung die Kurve bekommt. Allerdings senkte der Experte seine Ergebnisprognosen für das laufende Jahr./gl/ag



