NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Allianz auf "Neutral" mit einem Kursziel von 460 Euro belassen. Kamran M Hossain passte am Donnerstag seine Schätzungen für den Versicherer vor dessen Zahlen für das dritte Quartal an. Seine Prognose für den operativen Gewinn 2026 reduzierte er dabei leicht./rob/ajx/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2026 / 17:20 / BST





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