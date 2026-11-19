Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Hold
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 440 auf 470 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Bei Anlegern in Kontinentaleuropa gelte die Allianz-Aktie als Portfolio-Stabilisator, schrieb Philip Kett am Mittwoch mit Blick auf ihren kontinuierlichen Bewertungsanstieg. Sie sei verlässlich, enttäusche nicht. "Das Fehlen von Kurstreibern ist der Kurstreiber", so Kett./rob/ag/ck
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 06:10 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.11.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Hold
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
470,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
465,20 €
|
Abst. Kursziel*:
1,03%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
462,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,58%
|
Analyst Name::
Philip Kett
|
KGV*:
-
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