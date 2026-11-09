Allianz Aktie
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WKN: 840400 / ISIN: DE0008404005
Allianz Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 684 Euro auf "Buy" belassen. Das Papier ist jetzt wieder ein "Top Pick" von Analyst Michael Huttner, erneut vor Axa. Die Aktie des Versicherers biete für die nächsten sechs Monate ein überzeugendes Risiko/Ertrags-Verhältnis, schrieb Huttner am Freitag. Die erwartete Prognose der Allianz für das diesjährige operative Ergebnis dürfte am oberen Ende der aktuellen Zielspanne liegen. Das Risikoprofil sei attraktiv niedrig. Und schließlich biete das Nicht-Lebengeschäft dank seiner Größe und Kostensenkungsdisziplin eine kaum zu
übertreffende Kombination aus Umsatz- und Gewinnwachstum./rob/ajx/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.11.2026 / 17:16 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Allianz Buy
|
Unternehmen:
Allianz
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
684,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
449,40 €
|
Abst. Kursziel*:
52,20%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
452,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
51,16%
|
Analyst Name::
Michael Huttner
|
KGV*:
-
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