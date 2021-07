Die Analysten der Baader Bank haben ihre Anlageempfehlung "Add" für die Aktien der heimischen AMAG nach der Vorlage vorläufiger Zweitquartalszahlen bestätigt. Auch das Kursziel von 33,00 Euro wurde in der Studie des Experten Christian Obst beibehalten.

Der Konzern habe ein starkes zweites Quartal vorgelegt und seine Jahresziele angehoben. Die Baader werde ihre Gewinnschätzung für den Gewinn vor Steuern und Abschreibungen (EBITDA) nach der Vorlage des Halbjahresberichts am 29. Juli erhöhen, hieß es weiter.

Beim Ergebnis je Aktie rechnet das Analystenhaus zunächst weiter mit 1,16 Euro für 2021 und mit 1,89 Euro für 2022. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 0,75 Euro für 2021 sowie 1,00 Euro für 2021.

Am Dienstag in der Früh notierten die AMAG-Titel an der Wiener Börse um 2,15 Prozent höher bei 38,00 Euro.

