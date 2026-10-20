Andritz Aktie

78,90EUR -0,80EUR -1,00%
Andritz für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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20.10.2026 10:32:00

Andritz kaufen

Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 95 auf 99 Euro erhöht. Die Empfehlung "Buy" wurde gleichzeitig vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten Andritz-Aktien an der Wiener Börse bei 78,40 Euro.

Der jüngste Kapitalmarkttag von Andritz hat die Überzeugung der Deutschen Bank bestärkt, dass sich der Konzern von einem qualitativ hochwertigen, projektgetriebenen Maschinenbauunternehmen (im Bereich Zellstoff & Papier) zu einem schneller wachsenden Industrie-Technologie-Unternehmen entwickelt. Die neue Zielsetzung des Managements für 2029 - ein Umsatz von 10 Mrd. Euro sowie eine vergleichbare EBITA-Marge von 9 bis 11 Prozent - basiert auf einer Kombination aus organischem Wachstum, Margenausweitung und Übernahmen.

Der Ausblick wird zudem durch den vorläufigen Auftragseingang im dritten Quartal 2026 gestützt, der nach Unternehmensangaben das achte Quartal in Folge die Marke von 2 Mrd. Euro überstieg.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

ste/moe

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0022 2026-10-20/10:32

Zusammenfassung: Andritz AG kaufen
Unternehmen:
Andritz AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
99,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
78,70 € 		Abst. Kursziel*:
25,79%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
78,50 € 		Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Andritz AG 78,90 -1,00% Andritz AG

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12:35 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:34 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:34 Vodafone Group Underweight Barclays Capital
12:33 Ottobock Buy Deutsche Bank AG
12:33 Porsche Automobil Buy Deutsche Bank AG
12:31 PNE Buy Warburg Research
12:30 Wacker Neuson Buy Warburg Research
12:29 Dürr Buy Warburg Research
12:25 Apple Neutral UBS AG
12:22 Adyen B.V. Parts Sociales Buy Jefferies & Company Inc.
12:21 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
12:20 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:19 Schneider Electric Buy Deutsche Bank AG
12:19 Befesa Hold Deutsche Bank AG
12:19 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:00 Ryanair Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:43 London Stock Exchange Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:25 Deutsche Börse Overweight JP Morgan Chase & Co.
10:49 Eni Sector Perform RBC Capital Markets
10:46 ABB Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:45 Schneider Electric Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:40 KWS SAAT Kaufen DZ BANK
10:32 Andritz kaufen Deutsche Bank AG
10:19 ABB Market-Perform Bernstein Research
10:12 BAWAG kaufen Deutsche Bank AG
08:55 Akzo Nobel Market-Perform Bernstein Research
08:53 BASF Outperform Bernstein Research
08:51 Givaudan Underperform Bernstein Research
08:50 Linde Outperform Bernstein Research
08:47 L'Oréal Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:46 Symrise Market-Perform Bernstein Research
08:29 Fresenius Medical Care Sell UBS AG
08:23 Zurich Insurance Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:06 Inditex Outperform RBC Capital Markets
07:52 Air Liquide Outperform Bernstein Research
07:46 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:40 Swiss Re Underperform RBC Capital Markets
07:33 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform RBC Capital Markets
07:32 Hannover Rück Sector Perform RBC Capital Markets
07:28 TAG Immobilien Buy Goldman Sachs Group Inc.
07:27 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
07:21 DWS Group Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:14 Rheinmetall Buy UBS AG
06:49 Nemetschek Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:36 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
19.10.26 Airbus Hold Jefferies & Company Inc.
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