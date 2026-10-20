Andritz Aktie
|78,90EUR
|-0,80EUR
|-1,00%
WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007
Andritz kaufen
Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 95 auf 99 Euro erhöht. Die Empfehlung "Buy" wurde gleichzeitig vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff bestätigt. Zum Vergleich: Am Dienstagvormittag notierten Andritz-Aktien an der Wiener Börse bei 78,40 Euro.
Der jüngste Kapitalmarkttag von Andritz hat die Überzeugung der Deutschen Bank bestärkt, dass sich der Konzern von einem qualitativ hochwertigen, projektgetriebenen Maschinenbauunternehmen (im Bereich Zellstoff & Papier) zu einem schneller wachsenden Industrie-Technologie-Unternehmen entwickelt. Die neue Zielsetzung des Managements für 2029 - ein Umsatz von 10 Mrd. Euro sowie eine vergleichbare EBITA-Marge von 9 bis 11 Prozent - basiert auf einer Kombination aus organischem Wachstum, Margenausweitung und Übernahmen.
Der Ausblick wird zudem durch den vorläufigen Auftragseingang im dritten Quartal 2026 gestützt, der nach Unternehmensangaben das achte Quartal in Folge die Marke von 2 Mrd. Euro überstieg.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/moe
ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com
AFA0022 2026-10-20/10:32
|Zusammenfassung: Andritz AG kaufen
|
Unternehmen:
Andritz AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
99,00 €
|
Rating jetzt:
kaufen
|
Kurs*:
78,70 €
|
Abst. Kursziel*:
25,79%
|
Rating update:
-
|
Kurs aktuell:
78,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26,11%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Andritz AG
|
19.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
19.10.26
|Minuszeichen in Wien: ATX Prime am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Wien: ATX nachmittags in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.10.26
|Börse Wien in Rot: So steht der ATX aktuell (finanzen.at)
|
19.10.26
|Zurückhaltung in Wien: ATX beginnt die Montagssitzung im Minus (finanzen.at)
|
16.10.26
|Optimismus in Wien: ATX beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
15.10.26
|Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge (finanzen.at)
|
15.10.26
|ATX-Handel aktuell: ATX verliert zum Handelsende (finanzen.at)
Analysen zu Andritz AG
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|Deutsche Bank AG
|31.07.26
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|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|31.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|27.07.26
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|30.04.26
|Andritz buy
|UBS AG
|03.08.21
|Andritz neutral
|Warburg Research
|05.05.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|04.03.21
|Andritz buy
|Commerzbank AG
|04.03.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
|24.02.21
|Andritz Hold
|Warburg Research
Aktien in diesem Artikel
|Andritz AG
|78,90
|-1,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:44
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|Heidelberg Materials Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|WACKER CHEMIE Hold
|Deutsche Bank AG
|12:38
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|12:35
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:34
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:34
|Vodafone Group Underweight
|Barclays Capital
|12:33
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Porsche Automobil Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|PNE Buy
|Warburg Research
|12:30
|Wacker Neuson Buy
|Warburg Research
|12:29
|Dürr Buy
|Warburg Research
|12:25
|Apple Neutral
|UBS AG
|12:22
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:21
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12:20
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:19
|Schneider Electric Buy
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:19
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:00
|Ryanair Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|London Stock Exchange Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:25
|Deutsche Börse Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:49
|Eni Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:46
|ABB Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:45
|Schneider Electric Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:40
|KWS SAAT Kaufen
|DZ BANK
|10:32
|Andritz kaufen
|Deutsche Bank AG
|10:19
|ABB Market-Perform
|Bernstein Research
|10:12
|BAWAG kaufen
|Deutsche Bank AG
|08:55
|Akzo Nobel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:53
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|08:51
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08:50
|Linde Outperform
|Bernstein Research
|08:47
|L'Oréal Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:46
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|08:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|08:23
|Zurich Insurance Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:06
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:52
|Air Liquide Outperform
|Bernstein Research
|07:46
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:40
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:32
|Hannover Rück Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:28
|TAG Immobilien Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|07:27
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:21
|DWS Group Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|06:49
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:36
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Airbus Hold
|Jefferies & Company Inc.