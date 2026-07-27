Andritz Aktie

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WKN: 73000 / ISIN: AT0000730007

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27.07.2026 09:43:00

Andritz kaufen

Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Andritz bei 90 Euro belassen. Gleichzeitig wurde die Empfehlung "Buy" vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff unverändert beibehalten.

Der steirische Anlagenbauer wird am 30. Juli seine Zweitquartalszahlen 2026 präsentieren. Die Deutsche Bank prognostiziert einen Umsatzanstieg von 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Zuwachs des vergleichbaren EBITDA um 8,7 bis 9,1 Prozent. Die Analysten bemerken, dass sich der stärkere Euro negativ auf die Verkäufe im ersten Quartal ausgewirkt habe.

Der Auftragsbestand von Andritz ist hingegen auf Rekordniveau. Die Kosten wurden in jüngster Zeit erfolgreich gesenkt und die Experten erwarten, dass das Gewinnwachstum kurz- bis mittelfristig aus allen vier Geschäftsbereichen kommen wird.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,91 Prozent bei 77,40 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

prtab/moe

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

AFA0004 2026-07-27/09:43

Zusammenfassung: Andritz AG kaufen
Unternehmen:
Andritz AG 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
90,00 €
Rating jetzt:
kaufen 		Kurs*:
77,80 € 		Abst. Kursziel*:
15,68%
Rating update:
- 		Kurs aktuell:
77,60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
15,98%
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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