Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien des steirischen Anlagenbauers Andritz von 90 auf 95 Euro erhöht. Die Empfehlung "Buy" wurde in Reaktion auf die vom Konzern gemeldeten Zweitquartalszahlen bestätigt. Zum Vergleich: Am Freitagnachmittag notierten Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit einem Kursplus von 0,99 Prozent bei 82,00 Euro.

Das zweite Quartal werten die Analysten als sehr erfolgreich und sehen Andritz damit gut auf Kurs die gesteckten Jahresziele zu erreichen. Drei der vier Geschäftsbereiche des Konzerns haben die für 2027 gesetzten Margenziele schon jetzt erreicht, schreibt der Deutsche-Bank-Analyst Lars Vom-Cleff. Angesichts des starken Auftragseingangs haben die Experten des Instituts ihre Prognosen für das operative Ergebnis der Andritz in den kommenden Jahren erhöht.

Sie erwarten nun für das laufende Geschäftsjahr der Andritz einen Gewinn von 5,57 Euro je Aktie. Die Prognosen für die beiden Folgejahre wurden auf 6,28 (2027) und 6,90 (2028) Euro je Anteilsschein erhöht. Die Dividenden werden von der Deutschen Bank mit 2,75 (2026), 2,80 (2027) und 3,00 (2028) Euro je Aktie erwartet.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)

mik/ste

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

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