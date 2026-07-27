Die Analysten der Deutsche Bank Research haben ihr Kursziel für die Aktien der heimischen Andritz bei 90 Euro belassen. Gleichzeitig wurde die Empfehlung "Buy" vom zuständigen Experten Lars Vom-Cleff unverändert beibehalten.

Der steirische Anlagenbauer wird am 30. Juli seine Zweitquartalszahlen 2026 präsentieren. Die Deutsche Bank prognostiziert einen Umsatzanstieg von 3,0 Prozent gegenüber dem Vorjahr und einen Zuwachs des vergleichbaren EBITDA um 8,7 bis 9,1 Prozent. Die Analysten bemerken, dass sich der stärkere Euro negativ auf die Verkäufe im ersten Quartal ausgewirkt habe.

Der Auftragsbestand von Andritz ist hingegen auf Rekordniveau. Die Kosten wurden in jüngster Zeit erfolgreich gesenkt und die Experten erwarten, dass das Gewinnwachstum kurz- bis mittelfristig aus allen vier Geschäftsbereichen kommen wird.

Am Dienstag im Frühhandel notierten die Andritz-Aktien an der Wiener Börse mit plus 0,13 Prozent bei 77,40 Euro.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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prtab/moe

ISIN AT0000730007 WEB http://www.andritz.com

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