NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk nach finalen Zahlen zum zweiten Quartal von 9400 auf 9350 dänischen Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Mit sinkenden Frachtraten sei die Großreederei zunehmend herausgefordert, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der rapide Anstieg der Frachtkapazitäten dauere an./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2024 / 20:25 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / 05:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.