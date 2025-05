NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für National Grid von 1120 auf 1180 Pence angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der britische Netzbetreiber profitiere von einem guten regulatorischen Umfeld im heimischen Markt und biete ein attraktives, von den Anlegern nicht gewürdigtes US-Geschäft, schrieb Deepa Venkateswaran in einer am Freitag vorliegenden Einschätzung. Dazu kämen eine verlässliche und attraktive Dividende sowie ein kommender neuer Chef mit einem guten Ruf, Projekte umzusetzen./rob/gl/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2025 / 19:21 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.05.2025 / 04:00 / UTC



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.