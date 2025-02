NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 9700 auf 9800 dänischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Underperform" belassen. Die Zahlen zum vierten Quartal hätten den Abschluss eines starken Jahres der Reederei gebildet, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dennoch scheine das Jahr 2025 auf wackligen Beinen zu stehen./edh/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2025 / 06:16 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2025 / 06:16 / UTC



