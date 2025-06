NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Kion auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Der Zeitpunkt der Bonitätsabstufung durch die US-Ratingagentur S&P am vergangenen Freitag komme für ihn sehr überraschend, schrieb Lucas Ferhani in einer am Montag vorliegenden Einschätzung. Denn seit 2022 hätten sich die Barmittelschöpfung, die Verschuldung und die operativen Margen des Logistikdienstleisters enorm verbessert. Ferhani erwartet nur begrenzte Auswirkungen auf den Aktienkurs./rob/gl/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2025 / 14:28 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





