HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Mit dem Verkauf der Umwelttechnik schließe der Anlagenbauer einen umfassenden Umbau der Konzernstruktur ab, schrieb Christian Cohrs in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Komplexität habe das Unternehmen reduziert und damit den strategischen Fokus geschärft./rob/bek/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.