A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

3 341,00EUR 31,00EUR 0,94%
A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

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12.10.2026 08:06:00

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10000 auf 12000 dänische Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einem Branchenausblick am Montag. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
12 000,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
3 333,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
24 890,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Alexia Dogani 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

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08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
13.08.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
06.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight Barclays Capital
02.03.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
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Aktien in diesem Artikel

A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 3 341,00 0,94% A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

Aktuelle Aktienanalysen

11:46 Volkswagen Buy Jefferies & Company Inc.
11:46 Renault Hold Jefferies & Company Inc.
11:45 Porsche vz. Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 BMW Hold Jefferies & Company Inc.
11:41 Mercedes-Benz Group Buy Jefferies & Company Inc.
10:49 Roche Underperform Jefferies & Company Inc.
10:47 Nutrien Hold Jefferies & Company Inc.
10:47 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
10:44 Tesla Hold Jefferies & Company Inc.
10:28 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
09:32 flatexDEGIRO Overweight Barclays Capital
09:32 Philips Sector Perform RBC Capital Markets
09:23 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:23 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
09:01 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:01 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:57 Ahold Delhaize Market-Perform Bernstein Research
08:45 Engie Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 Iberdrola Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:44 Enel Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:44 RWE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:43 Nordex Buy Jefferies & Company Inc.
08:38 arGEN-X Hold Deutsche Bank AG
08:31 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
08:28 Renault Hold Deutsche Bank AG
08:21 flatexDEGIRO Hold Deutsche Bank AG
08:21 Ahold Delhaize Sector Perform RBC Capital Markets
08:19 Tesla Outperform RBC Capital Markets
08:18 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:07 Shell Buy Jefferies & Company Inc.
08:07 Boeing Buy Jefferies & Company Inc.
08:06 National Grid Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:06 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
08:01 OHB Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
08:00 Scout24 Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:22 Hapag-Lloyd Underweight JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
09.10.26 Nike Hold Deutsche Bank AG
09.10.26 Vestas Wind Systems A-S Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Knorr-Bremse Buy Jefferies & Company Inc.
09.10.26 Nike Outperform Bernstein Research
09.10.26 adidas Outperform Bernstein Research
09.10.26 SpaceX Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Alphabet A Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 arGEN-X Kaufen DZ BANK
09.10.26 Barclays Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
09.10.26 KWS SAAT Halten DZ BANK
09.10.26 Philips Neutral JP Morgan Chase & Co.
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