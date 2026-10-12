A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
|3 341,00EUR
|31,00EUR
|0,94%
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 10000 auf 12000 dänische Kronen angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underweight" belassen. Sie rechne mit starken Quartalszahlen aus der Branche der Container-Schifffahrt, schrieb Alexia Dogani in einem Branchenausblick am Montag. Grund sei zuvorderst der kräftige Anstieg der Frachtraten. So sei der Shanghai Containerized Freight Index (SCFI) - als eher nachlaufender Indikator - auf Quartalssicht um 58 Prozent gestiegen./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 16:40 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2026 / 12:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
|
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
12 000,00 DKK
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
3 333,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
24 890,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Alexia Dogani
|
KGV*:
-
Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
13.08.26
|ANALYSE-FLASH: JPMorgan erhöht Ziel für Moller-Maersk - 'Underweight' (dpa-AFX)
|
13.08.26
|Moller-Maersk-Aktie hebt ab: Reederei erhöht Jahresziele erneut (dpa-AFX)
|
12.08.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
29.07.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
30.06.26
|Maersk wird optimistischer für 2026 - Aktie dreht ins Minus (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ROUNDUP 2/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an (dpa-AFX)
|
30.06.26
|ROUNDUP/Starke Nachfrage nach Container: Moller-Maersk hebt Gewinnziel an (dpa-AFX)
|
07.05.26
|Maersk-Aktie tiefer: Maersk verdient deutlich weniger - Iran-Konflikt wirkt nur begrenzt belastend (dpa-AFX)
Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.08.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|Barclays Capital
|22.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.01.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|A.P. Moeller - Maersk A-S Equal Weight
|Barclays Capital
|14.05.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Hold
|Deutsche Bank AG
|06.02.25
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
|14.11.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.24
|A.P. Moeller - Maersk A-S Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|3 341,00
|0,94%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:46
|Volkswagen Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:46
|Renault Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:45
|Porsche vz. Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|BMW Hold
|Jefferies & Company Inc.
|11:41
|Mercedes-Benz Group Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:49
|Roche Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:47
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:44
|Tesla Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:28
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|09:32
|flatexDEGIRO Overweight
|Barclays Capital
|09:32
|Philips Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:23
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:23
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|09:01
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:01
|Nordex Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:57
|Ahold Delhaize Market-Perform
|Bernstein Research
|08:45
|Engie Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Iberdrola Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|Enel Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:44
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:43
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:38
|arGEN-X Hold
|Deutsche Bank AG
|08:31
|VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy
|Deutsche Bank AG
|08:28
|Renault Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|flatexDEGIRO Hold
|Deutsche Bank AG
|08:21
|Ahold Delhaize Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Tesla Outperform
|RBC Capital Markets
|08:18
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:07
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|National Grid Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:06
|A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:01
|OHB Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:00
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:22
|Hapag-Lloyd Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09.10.26
|Nike Hold
|Deutsche Bank AG
|09.10.26
|Vestas Wind Systems A-S Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Knorr-Bremse Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.10.26
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|adidas Outperform
|Bernstein Research
|09.10.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Alphabet A Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|arGEN-X Kaufen
|DZ BANK
|09.10.26
|Barclays Outperform
|RBC Capital Markets
|09.10.26
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09.10.26
|KWS SAAT Halten
|DZ BANK
|09.10.26
|Philips Neutral
|JP Morgan Chase & Co.