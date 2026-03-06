A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
|2 289,00EUR
|7,00EUR
|0,31%
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
AP Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für A.P. Moller-Maersk von 11000 auf 16000 dänischen Kronen angehoben und die Aktien von "Underweight" auf "Equal Weight" hochgestuft. Analyst Marco Limite hält eine Normalisierung der Sicherheitslage im Roten Meer 2026 für zunehmend unwahrscheinlich, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar anlässlich der Nahost-Eskalation schrieb. Dem ursprünglichen Rückkehrplan der dänischen Reederei sei damit wohl zunächst der Boden entzogen worden. Die Frachtraten erwartet Limite 2026 nun leicht über dem Niveau des vierten Quartals 2025 und nicht mehr deutlich darunter. Auf das operative Ergebnis der Dänen habe dies enorm günstigen Einfluss./ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.03.2026 / 11:17 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Equal Weight
|
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
16 000,00 DKK
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
2 286,00 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
16 940,00 DKK
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Marco Limite
|
KGV*:
-
