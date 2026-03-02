A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie
|2 242,00EUR
|158,00EUR
|7,58%
WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508
AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 11000 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Spannungen im Nahen Osten verzögerten die Wiedernutzung des Suezkanals, verstärkten Hafenstaus und führten zu höheren Frachtraten, schrieb Marco Limite am Sonntag. Für die Gewinnperspektiven der Reedereien sei die aktuelle Entwicklung positiv./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|
05.02.26
|ROUNDUP/Entspannung im Roten Meer: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
05.02.26
|Lage im Roten Meer entspannt sich: Moller-Maersk erwartet Gewinnrückgang (dpa-AFX)
|
04.02.26
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
14.01.26
|ANALYSE-FLASH: Goldman senkt Moller-Maersk auf 'Sell' - Sinkende Gewinne (dpa-AFX)
|
06.11.25
|Moller-Maersk hebt Jahresprognose trotz Umsatzrückgang an - Aktie fällt (dpa-AFX)
|
05.11.25
|Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (B) legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: AP Moeller - Maersk A-S (B) gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Aktien in diesem Artikel
|A.P. Moeller - Maersk A-S (B)
|2 242,00
|7,58%
