A.P. Moeller - Maersk A-S Aktie

2 242,00EUR 158,00EUR 7,58%
A.P. Moeller - Maersk A-S für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 861837 / ISIN: DK0010244508

02.03.2026 13:34:00

AP Moeller - Maersk A-S (B) Underweight

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für A.P. Moller-Maersk mit einem Kursziel von 11000 dänischen Kronen auf "Underweight" belassen. Die Spannungen im Nahen Osten verzögerten die Wiedernutzung des Suezkanals, verstärkten Hafenstaus und führten zu höheren Frachtraten, schrieb Marco Limite am Sonntag. Für die Gewinnperspektiven der Reedereien sei die aktuelle Entwicklung positiv./tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.03.2026 / 21:46 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: A.P. Moeller - Maersk A-S (B) Underweight
Unternehmen:
A.P. Moeller - Maersk A-S (B) 		Analyst:
Barclays Capital 		Kursziel:
11 000,00 DKK
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
2 195,00 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
15 675,00 DKK 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Marco Limite 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu A.P. Moeller - Maersk A-S (B)

mehr Analysen
13:34 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight Barclays Capital
22.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
14.01.26 A.P. Moeller - Maersk A-S Sell Goldman Sachs Group Inc.
26.08.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
30.07.25 A.P. Moeller - Maersk A-S Underweight JP Morgan Chase & Co.
