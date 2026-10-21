Apple Aktie

303,00EUR 0,95EUR 0,31%
Apple für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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21.10.2026 14:38:05

Apple Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple auf "Neutral" mit einem Kursziel von 296 US-Dollar belassen. Analyst David Vogt beschäftigte sich in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit dem iPhone Duo. Er verwies auf derzeit lange Wartezeiten für das vor wenigen Tagen auf den Markt gekommene, faltbare Smartphone, glaubt aber, dass sie weltweit sinken werden. In den USA sei die Wartezeit mit derzeit rund 99 Tagen am längsten, hieß es weiter./ck/rob/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2026 / 20:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
$ 296,00
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
$ 339,50 		Abst. Kursziel*:
-12,81%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
$ 340,46 		Abst. Kursziel aktuell:
-13,06%
Analyst Name::
David Vogt 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 303,80 0,58% Apple Inc.

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