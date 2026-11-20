Apple Aktie
|318,00EUR
|-0,55EUR
|-0,17%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 340 US-Dollar auf "Neutral" belassen. Die Wartezeit auf ein neues iPhone Duo sei gegenüber der Vorwoche deutlich gesunken, schrieb David Vogt am Donnerstag nach Auswertung aktueller Daten. Bei den Wartezeiten auf Pro-Modelle habe sich wenig getan./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.11.2026 / 22:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Neutral
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
$ 340,00
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
$ 349,21
|
Abst. Kursziel*:
-2,64%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
$ 349,21
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2,64%
|
Analyst Name::
David Vogt
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
19.11.26
|Börse New York in Rot: Dow Jones liegt letztendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Börse New York: S&P 500 beendet die Donnerstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
19.11.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ Composite schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
|
19.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
19.11.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
|
19.11.26
|Minuszeichen in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|318,20
|-0,11%
Aktuelle Aktienanalysen
|07:39
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:33
|KION GROUP Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:20
|Porsche vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:20
|Volkswagen Outperform
|RBC Capital Markets
|07:19
|Stellantis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:18
|Drägerwerk vz. Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|freenet Overweight
|Barclays Capital
|07:14
|AUTO1 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:14
|Deutsche Börse Sell
|UBS AG
|06:27
|Mercedes-Benz Group Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|BMW Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:26
|Scout24 Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|OHB Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Microsoft Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Assicurazioni Generali Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|Walmart Kaufen
|DZ BANK
|19.11.26
|BASF Outperform
|Bernstein Research
|19.11.26
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Evonik Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.26
|Walmart Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Walmart Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Talanx Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Alstom Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Valeo Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Schaeffler Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|AUMOVIO Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Michelin Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Continental Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Volkswagen Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Tesla Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Stellantis Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Renault Sell
|UBS AG
|19.11.26
|Porsche vz. Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Mercedes-Benz Group Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|BMW Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|19.11.26
|ams neutral
|Deutsche Bank AG
|19.11.26
|Santander Buy
|UBS AG
|19.11.26
|DHL Group Hold
|Warburg Research
|19.11.26
|Bechtle Buy
|UBS AG
|19.11.26
|Polytec add
|Baader Bank
|19.11.26
|HUGO BOSS Sell
|Warburg Research