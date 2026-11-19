NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Analyst Samik Chatterjee beschäftigte sich am Mittwoch mit dem neuen iPhone Duo. Das Duo bediene zwei unterschiedliche Bedürfnisse der Nutzer: Es biete ein kompaktes Smartphone, das bequem zu bedienen und leicht mitzuführen sei, und lasse sich gleichzeitig in ein kleines iPad verwandeln. Dies biete deutlich größere Vielseitigkeit und ein breiteres Spektrum an Anwendungsmöglichkeiten. Allerdings befinde sich die Kompatibilität auf App-Ebene noch in der Entwicklung. So müssten viele Anwendungen erst noch an die optimale Nutzung des Klapp-Bildschirms angepasst werden./ck/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 18.11.2026 / 13:03 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.11.2026 / 06:00 / EST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.