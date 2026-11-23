Apple Aktie
|316,95EUR
|5,85EUR
|1,88%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
23.11.2026 11:20:49
Apple Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Apple mit einem Kursziel von 355 US-Dollar auf "Overweight" belassen. Die Lieferzeit des iPhone Duo habe sich in Woche 11 nach Einführung erheblich gebessert, schrieb Samik Chatterjee am Sonntag. Geholfen habe dabei vermutlich mehr Klarheit in der Zulieferung von Komponenten./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.11.2026 / 14:17 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Overweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
$ 355,00
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
$ 342,56
|
Abst. Kursziel*:
3,63%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
$ 342,56
|
Abst. Kursziel aktuell:
3,63%
|
Analyst Name::
Samik Chatterjee
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Apple Inc.
|
20.11.26
|Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich tief in Rot (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ 100-Börsianer nehmen zum Handelsende Reißaus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel in New York: Dow Jones schlussendlich im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ Composite-Börsianer ergreifen die Flucht (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: So entwickelt sich der NASDAQ 100 am Nachmittag (finanzen.at)
|
20.11.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones verliert nachmittags (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|16.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.11.26
|Apple Outperform
|Bernstein Research
|03.11.26
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|03.11.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|03.11.26
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|20.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|03.11.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|317,95
|2,20%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:23
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:20
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:19
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|10:55
|Bayer Buy
|UBS AG
|10:53
|PORR accumulate
|Erste Group Bank
|10:52
|Fresenius Buy
|UBS AG
|10:42
|RATIONAL Buy
|MPCM
|10:40
|ABB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:38
|Novartis Sell
|Deutsche Bank AG
|10:06
|DEUTZ Buy
|Deutsche Bank AG
|10:02
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:01
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Bayer Buy
|Deutsche Bank AG
|09:22
|National Grid Hold
|Deutsche Bank AG
|09:13
|Iberdrola Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Engie Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|Enel Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|08:48
|E.ON Buy
|Deutsche Bank AG
|08:32
|Nike Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:19
|Sanofi Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:05
|Hermès Outperform
|Bernstein Research
|07:58
|Inditex Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:57
|Hennes & Mauritz AB Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|Ferrari Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:54
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:40
|Inditex Outperform
|RBC Capital Markets
|07:25
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:22
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|07:20
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|07:17
|CTS Eventim Outperform
|Bernstein Research
|07:09
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:07
|Brenntag Underweight
|Barclays Capital
|06:57
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|06:53
|AUTO1 Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:40
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:37
|SpaceX Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06:34
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|DEUTZ Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Siemens Healthineers Kaufen
|DZ BANK
|20.11.26
|Mayr-Melnhof Karton buy
|Baader Bank
|20.11.26
|CEWE Stiftung Buy
|Baader Bank
|20.11.26
|Alphabet A Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20.11.26
|Walmart Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|ING Group Overweight
|Barclays Capital
|20.11.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|Hannover Rück Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|20.11.26
|PORR buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)