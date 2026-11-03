Apple Aktie
|296,50EUR
|-5,75EUR
|-1,90%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270,62 US-Dollar belassen. Das Umsatzwachstum sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürften der Absatz der iPhone-18-Serie und das Serviceumsatz-Wachstum mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein. Die Aktie sei angesichts des verlangsamten Wachstums und des zunehmenden Margendrucks zu teuer./rob/edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 270,62
|
Rating jetzt:
Underperform
|
Kurs*:
$ 338,32
|
Abst. Kursziel*:
-20,01%
|
Rating update:
Underperform
|
Kurs aktuell:
$ 332,23
|
Abst. Kursziel aktuell:
-18,54%
|
Analyst Name::
Edison Lee
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
17:10
|ROUNDUP 3: Teure Speicherchips treffen Apple im Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
17:00
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|296,50
|-1,90%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG