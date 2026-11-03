Apple Aktie

296,50EUR -5,75EUR -1,90%
Apple ab 0 Euro bei Finanzen invest ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 865985 / ISIN: US0378331005

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03.11.2026 14:23:24

Apple Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Apple nach Quartalszahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 270,62 US-Dollar belassen. Das Umsatzwachstum sei schwächer als von ihm erwartet ausgefallen, schrieb Edison Lee in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Im kommenden Jahr dürften der Absatz der iPhone-18-Serie und das Serviceumsatz-Wachstum mit weiteren Herausforderungen konfrontiert sein. Die Aktie sei angesichts des verlangsamten Wachstums und des zunehmenden Margendrucks zu teuer./rob/edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 07:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Apple Inc. Underperform
Unternehmen:
Apple Inc. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
$ 270,62
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
$ 338,32 		Abst. Kursziel*:
-20,01%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
$ 332,23 		Abst. Kursziel aktuell:
-18,54%
Analyst Name::
Edison Lee 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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Aktien in diesem Artikel

Apple Inc. 296,50 -1,90% Apple Inc.

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14:32 Intesa Sanpaolo Outperform RBC Capital Markets
14:31 Pfizer Neutral JP Morgan Chase & Co.
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14:09 Eni Buy UBS AG
14:09 BP Buy UBS AG
14:07 Deutsche Börse Neutral UBS AG
14:07 London Stock Exchange Buy UBS AG
14:04 Apple Underweight Barclays Capital
14:04 Ferrari Buy Jefferies & Company Inc.
14:02 Ferrari Outperform RBC Capital Markets
13:38 STRATEC Hold Deutsche Bank AG
13:36 AstraZeneca Buy Jefferies & Company Inc.
13:33 AB InBev Outperform RBC Capital Markets
13:31 Santander Outperform RBC Capital Markets
13:30 Renault Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13:29 init innovation in traffic systems Buy Warburg Research
13:12 AstraZeneca Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Ryanair Neutral Goldman Sachs Group Inc.
13:10 Knorr-Bremse Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:07 Visa Kaufen DZ BANK
13:05 CTS Eventim Buy UBS AG
13:04 RWE Buy Jefferies & Company Inc.
13:01 Lufthansa Hold Deutsche Bank AG
12:57 Dürr Hold Deutsche Bank AG
12:50 L'Oréal Sell Deutsche Bank AG
12:45 Ryanair Buy Deutsche Bank AG
12:41 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
12:39 Fresenius Overweight JP Morgan Chase & Co.
12:38 Assicurazioni Generali Neutral JP Morgan Chase & Co.
12:38 arGEN-X Overweight JP Morgan Chase & Co.
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