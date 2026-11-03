Apple Aktie
|296,50EUR
|-5,75EUR
|-1,90%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Underweight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Apple von 245 auf 261 US-Dollar angehoben, aber die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Zahlen für das dritte Quartal seien ganz in Ordnung gewesen, schrieb Tim Long am Dienstag. Für das Wachstum im Servicegeschäft sowie die Produktmargen sehe er aber weiterhin Risiken. Zudem erinnerte er an die üppige Bewertung des Technologiekonzerns./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 05:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Underweight
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
$ 261,00
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
$ 338,32
|
Abst. Kursziel*:
-22,85%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
$ 332,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
-21,45%
|
Analyst Name::
Tim Long
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:00
|Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17:10
|ROUNDUP 3: Teure Speicherchips treffen Apple im Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
17:00
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|296,05
|-2,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG