Apple Aktie
|296,50EUR
|-5,75EUR
|-1,90%
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
Apple Verkaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Apple von "Halten" auf "Verkaufen" abgestuft und den fairen Wert von 310 auf 300 US-Dollar gesenkt. Bei dem iPhone-Hersteller treffe steigender Margendruck auf eine hohe Bewertung, schrieb Ingo Wermann in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Stark steigende Preise für Speicherchips belasteten die Ertragskraft, Lieferengpässe verhinderten einen höheren Absatz und die Wachstumsdynamik der margenstarken Service-Sparte lasse nach. Das Profil von Chancen und Risiken habe sich unter diesen Umständen verschlechtert./rob/tih/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 03.11.2026 / 14:49 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.11.2026 / 14:52 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Apple Inc. Verkaufen
|
Unternehmen:
Apple Inc.
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Verkaufen
|
Kurs*:
$ 332,68
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
$ 332,29
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Ingo Wermann
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Apple Inc.
|
18:00
|Börse New York: Dow Jones am Dienstagmittag schwächer (finanzen.at)
|
18:00
|NASDAQ Composite-Handel aktuell: NASDAQ Composite mit Kursplus (finanzen.at)
|
18:00
|Börse New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag fester (finanzen.at)
|
17:10
|ROUNDUP 3: Teure Speicherchips treffen Apple im Weihnachtsgeschäft (dpa-AFX)
|
17:00
|SpaceX, Apple, Alphabet, Amazon, Microsoft, SK Hynix - Ausblick mit Egmond Haidt (NewsTool)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Apple-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Apple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
16:01
|Handel in New York: Dow Jones zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
|
16:01
|Starker Wochentag in New York: NASDAQ Composite zum Start des Dienstagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
Analysen zu Apple Inc.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:58
|Apple Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:55
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.11.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|26.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|19.10.26
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|26.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|19.10.26
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Apple Neutral
|UBS AG
|29.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|21.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|20.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
|06.10.26
|Apple Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Apple Inc.
|296,05
|-2,05%
Aktuelle Aktienanalysen
|17:39
|HUGO BOSS Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17:38
|DocMorris Hold
|Jefferies & Company Inc.
|17:38
|Redcare Pharmacy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17:34
|init innovation in traffic systems Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|17:34
|AstraZeneca Kaufen
|DZ BANK
|16:54
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|15:47
|TeamViewer Kaufen
|DZ BANK
|15:16
|Apple Verkaufen
|DZ BANK
|15:02
|CA Immobilien neutral
|Deutsche Bank AG
|14:39
|Intesa Sanpaolo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:32
|Intesa Sanpaolo Outperform
|RBC Capital Markets
|14:31
|Pfizer Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14:23
|Apple Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|14:09
|Eni Buy
|UBS AG
|14:09
|BP Buy
|UBS AG
|14:07
|Deutsche Börse Neutral
|UBS AG
|14:07
|London Stock Exchange Buy
|UBS AG
|14:04
|Apple Underweight
|Barclays Capital
|14:04
|Ferrari Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14:02
|Ferrari Outperform
|RBC Capital Markets
|13:38
|STRATEC Hold
|Deutsche Bank AG
|13:36
|AstraZeneca Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:33
|AB InBev Outperform
|RBC Capital Markets
|13:31
|Santander Outperform
|RBC Capital Markets
|13:30
|Renault Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13:29
|init innovation in traffic systems Buy
|Warburg Research
|13:12
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Ryanair Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:10
|Knorr-Bremse Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|13:07
|Visa Kaufen
|DZ BANK
|13:05
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|13:04
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13:01
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:57
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|12:50
|L'Oréal Sell
|Deutsche Bank AG
|12:45
|Ryanair Buy
|Deutsche Bank AG
|12:41
|FUCHS Buy
|Deutsche Bank AG
|12:39
|Fresenius Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|Assicurazioni Generali Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12:38
|arGEN-X Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:36
|Fresenius Buy
|Deutsche Bank AG
|12:35
|ProSiebenSat.1 Media Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|12:33
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12:31
|PUMA Neutral
|UBS AG
|12:30
|Alstom Hold
|Deutsche Bank AG
|12:30
|TRATON Neutral
|UBS AG
|12:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|12:28
|TAG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG
|12:28
|LEG Immobilien Buy
|Deutsche Bank AG