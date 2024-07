HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für BASF mit einem Kursziel von 50 Euro auf "Hold" belassen. Die holprige Erholung gehe weiter, schrieb Analyst Oliver Schwarz am Mittwoch in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht. Er erwartet im zweiten Quartal einen Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr, hauptsächlich aufgrund niedrigerer Preise und ungünstiger Währungseffekte. Die Volumina sollten sich aber positiv entwickelt haben./ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



