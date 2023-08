NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat BASF auf "Outperform" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Analyst Gunther Zechmann beleuchtet in der am Donnerstag vorliegenden Studie zu globalen, auf die Konsumgüterbranche ausgerichteten Chemieunternehmen deren Wachstum aus eigener Kraft. Im zweiten Quartal hätten rückläufige Verkaufsvolumina belastet. Für das vierte Quartal deute sich allgemein eine leichte Absatzbelebung an. Er zieht Aktien von Unternehmen mit Selbsthilfe-Potenzial vor. BASF und Evonik hätten zwar bisher ein schwieriges Jahr gehabt, doch das bessere sich allmählich./ck/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.08.2023 / 17:51 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2023 / 04:00 / UTC



