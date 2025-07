Angespannte Stimmung in Europa: STOXX 50 notiert zum Start des Dienstagshandels im Minus

Am Dienstag verliert der STOXX 50 um 09:12 Uhr via STOXX 0,20 Prozent auf 4 475,79 Punkte. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,147 Prozent auf 4 478,34 Punkte an der Kurstafel, nach 4 484,93 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 478,84 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 4 474,92 Einheiten.

STOXX 50-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 20.06.2025, wies der STOXX 50 einen Stand von 4 440,12 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 22.04.2025, lag der STOXX 50 noch bei 4 234,44 Punkten. Vor einem Jahr, am 22.07.2024, wies der STOXX 50 4 462,59 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2025 kletterte der Index bereits um 3,16 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der STOXX 50 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 4 826,72 Punkten. Bei 3 921,71 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Rio Tinto (+ 1,27 Prozent auf 46,69 GBP), BAT (+ 0,99 Prozent auf 38,74 GBP), UniCredit (+ 0,63 Prozent auf 57,62 EUR), UBS (+ 0,58 Prozent auf 29,33 CHF) und Intesa Sanpaolo (+ 0,32 Prozent auf 4,92 EUR). Die Flop-Titel im STOXX 50 sind derweil Airbus SE (-0,66 Prozent auf 184,80 EUR), Roche (-0,63 Prozent auf 254,00 CHF), Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,60 Prozent auf 51,23 EUR), London Stock Exchange (LSE) (-0,56 Prozent auf 105,95 GBP) und RELX (-0,54 Prozent auf 39,00 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der BP-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 784 624 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 307,337 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

In diesem Jahr hat die BNP Paribas-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7,65 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 7,58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at