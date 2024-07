HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Bechtle von 59 auf 56 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Konsensschätzungen für die am 9. August anstehenden Quartalszahlen erschienen zu hoch, schrieb Analyst Andreas Wolf in einem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der IT-Dienstleister habe schon im ersten Quartal wegen des schwierigen Geschäftsumfelds einen Umsatzrückgang verzeichnet. Zudem sollte die Profitabilität in der ersten Jahreshälfte weniger als 2023 von Marketing-Aufwendungen der Kunden profitiert haben. Wolf verwies zudem auf ergebnisseitig enttäuschende Zahlen des Wettbewerbers Atea. Er senkte seine Schätzungen für Bechtle./gl/ag



