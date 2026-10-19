Bilfinger Aktie
|55,75EUR
|0,20EUR
|0,36%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger nach der Telefonkonferenz zu den anstehenden Quartalszahlen mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Die wichtigste Botschaft des Managements des Industriedienstleisters sei, dass Projekte von Kunden zwar verzögert, aber nicht gestrichen worden seien, schrieb Michael Kuhn in seinem am Montag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.10.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,40 €
|
Abst. Kursziel*:
80,51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
55,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
79,37%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|55,70
|0,27%
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|07:53
|ASML NV Outperform
|Bernstein Research
|07:43
|KRONES Market-Perform
|Bernstein Research
|07:42
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|07:41
|Rheinmetall Outperform
|Bernstein Research
|07:41
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:40
|Boeing Outperform
|Bernstein Research
|07:37
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:33
|Alstom Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:32
|Deutsche Telekom Market-Perform
|Bernstein Research
|07:31
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:30
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:19
|Bilfinger Buy
|UBS AG
|07:18
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Nordex Buy
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|06:28
|Intel Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
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|16.10.26
|DHL Group Outperform
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|16.10.26
|Commerzbank Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|16.10.26
|KION GROUP Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.10.26
|Schneider Electric Kaufen
|DZ BANK
|16.10.26
|Bayer Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.26
|Santander Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|UBS AG
|16.10.26
|TotalEnergies Buy
|UBS AG
|16.10.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.10.26
|Wienerberger verkaufen
|UBS AG
|16.10.26
|AIXTRON Hold
|Deutsche Bank AG
|16.10.26
|Erste Group Bank kaufen
|UBS AG
|16.10.26
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG