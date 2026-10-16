Bilfinger Aktie
|56,40EUR
|1,60EUR
|2,92%
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 100 Euro belassen. Nach der jüngsten Gewinnwarnung rechne er mit einem schwächeren Quartalsausweis des Baudienstleisters, schrieb Michael Kuhn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das operative Ergebnis (Ebita) dürfte um 20 Prozent gesunken sein./edh/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.10.2026 / 08:03 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
55,70 €
|
Abst. Kursziel*:
79,53%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
56,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77,30%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
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|Bilfinger Buy
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Bilfinger Hold
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|Bilfinger Buy
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|Bilfinger Buy
|Deutsche Bank AG
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|Bilfinger Buy
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|15.10.26
|Bilfinger Market-Perform
|Bernstein Research
|28.09.26
|Bilfinger Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|21.09.26
|Bilfinger Hold
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|10.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.08.26
|Bilfinger Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Bilfinger SE
|55,50
|1,28%
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|10:29
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|Deutsche Bank AG
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|09:22
|EVOTEC Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:17
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Schneider Electric Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:10
|Schneider Electric Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:08
|SAF-HOLLAND Hold
|Deutsche Bank AG
|09:05
|JOST Werke Buy
|Deutsche Bank AG
|08:59
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|Deutsche Bank AG
|08:34
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|RBC Capital Markets
|08:20
|Tesla Neutral
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|08:17
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|RELX Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:12
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
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|15.10.26
|Nordex Buy
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|15.10.26
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|UBS AG
|15.10.26
|Merck Neutral
|UBS AG
|15.10.26
|ING Group Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.10.26
|Richemont Buy
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|15.10.26
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|15.10.26
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|15.10.26
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