FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn lobte am Mittwoch den stabilen Quartalsbericht des Dienstleistungskonzerns. Schritt für Schritt werde wieder Vertrauen aufgebaut./rob/ag/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET



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