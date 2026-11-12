Bilfinger Aktie
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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
12.11.2026 09:53:22
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn lobte am Mittwoch den stabilen Quartalsbericht des Dienstleistungskonzerns. Schritt für Schritt werde wieder Vertrauen aufgebaut./rob/ag/mf
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Buy
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
100,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
62,15 €
|
Abst. Kursziel*:
60,90%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
61,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
62,60%
|
Analyst Name::
Michael Kuhn
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
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11.11.26
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11.11.26
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11.11.26
|ROUNDUP 2/Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen (dpa-AFX)
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|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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11.11.26
|ROUNDUP/Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen (dpa-AFX)
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11.11.26
|WDH: Bilfinger verdient wegen Kundenzurückhaltung weniger - Aufträge steigen (dpa-AFX)
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