Bilfinger Aktie

56,20EUR 0,65EUR 1,17%
Bilfinger für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
19.10.2026 07:31:01

Bilfinger SE Hold

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat Bilfinger nach einer Investorenveranstaltung mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Der Industriedienstleister habe sich zu seinem Geschäftsmodell, der Zurückhaltung der Kunden seit den Zweitquartalszahlen und seinem Kostensenkungsprogramm geäußert, schrieb Andreas Wolf am Montag. Zudem seien die Ziele für 2030 bestätigt worden. Die Quartalszahlen am 11. November sollten einen einprozentigen Umsatzrückgang sowie ein um 16,4 Prozent gesunkenes bereinigtes Ergebnis (Ebita) belegen. Die Aktie erscheine zwar attraktiv bewertet. Für einen Anstieg müsse sich die operative Dynamik aber beschleunigen./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2026 / 04:58 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
Unternehmen:
Bilfinger SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
63,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
56,35 € 		Abst. Kursziel*:
11,80%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
56,20 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,10%
Analyst Name::
Andreas Wolf 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Bilfinger SE

mehr Nachrichten

Analysen zu Bilfinger SE

mehr Analysen
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Bilfinger Market-Perform Bernstein Research
28.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
21.09.26 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Bilfinger SE 56,20 1,17% Bilfinger SE

Aktuelle Aktienanalysen

07:37 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:33 Alstom Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:32 Deutsche Telekom Market-Perform Bernstein Research
07:31 Bilfinger Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:30 Siemens Energy Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:19 Bilfinger Buy UBS AG
07:18 Stellantis Neutral JP Morgan Chase & Co.
07:14 Renault Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:13 Fresenius Medical Care Underweight JP Morgan Chase & Co.
07:02 TAG Immobilien Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:57 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
06:56 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
06:52 Nordex Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06:28 Intel Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 DHL Group Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Commerzbank Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Lufthansa Halten DZ BANK
16.10.26 Givaudan Halten DZ BANK
16.10.26 KION GROUP Kaufen DZ BANK
16.10.26 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Kaufen DZ BANK
16.10.26 Bayer Overweight JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 Santander Buy UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy UBS AG
16.10.26 TotalEnergies Buy UBS AG
16.10.26 Givaudan Neutral UBS AG
16.10.26 Wienerberger verkaufen UBS AG
16.10.26 AIXTRON Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Erste Group Bank kaufen UBS AG
16.10.26 Nordea Bank Abp Registered Shs Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Dürr Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 Fresenius Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 AIXTRON Buy Warburg Research
16.10.26 Bilfinger Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 ASML NV Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Airbus Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 EVOTEC Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Saint-Gobain Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Buy Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Schneider Electric Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 SAF-HOLLAND Hold Deutsche Bank AG
16.10.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 DocMorris Buy Deutsche Bank AG
16.10.26 Schneider Electric Outperform RBC Capital Markets
16.10.26 Tesla Neutral JP Morgan Chase & Co.
16.10.26 AstraZeneca Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.10.26 Novartis Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.26 RELX Overweight JP Morgan Chase & Co.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen