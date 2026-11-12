Bilfinger Aktie
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WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
Bilfinger SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Bilfinger mit einem Kursziel von 63 Euro auf "Hold" belassen. Nur eine Kontrakterweiterung habe im dritten Quartal die Auftragseingänge des Infrastrukturkonzerns angetrieben, schrieb Andreas Wolf am Mittwoch. 2027 erwarte der Konzernchef aber ein normalisiertes Jahr, das noch unterstützt werde durch Aufträge, die aus dem Jahr 2026 verschoben wurden./tih/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / 18:27 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bilfinger SE Hold
|
Unternehmen:
Bilfinger SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
63,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
62,20 €
|
Abst. Kursziel*:
1,29%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
61,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,44%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Bilfinger SE
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11.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX beendet den Mittwochshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
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11.11.26
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11.11.26
|ROUNDUP 2/Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen (dpa-AFX)
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11.11.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX verliert am Nachmittag (finanzen.at)
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11.11.26
|AKTIE IM FOKUS: Zahlen belasten Bilfinger - Metzler: Geschäftsschwäche temporär (dpa-AFX)
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11.11.26
|ROUNDUP/Maue Nachfrage: Bilfinger verdient deutlich weniger - Aufträge steigen (dpa-AFX)
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11.11.26
|WDH: Bilfinger verdient wegen Kundenzurückhaltung weniger - Aufträge steigen (dpa-AFX)
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11.11.26
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Analysen zu Bilfinger SE
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