CANCOM Aktie
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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat die Bewertung von Cancom mit "Hold" und einem Kursziel von 24 Euro aufgenommen. Der Auftragsbestand sei real, mehr Umsatzdynamik im zweiten Halbjahr dagegen noch nicht, schrieb Yannik Siering in seiner am Montag vorliegenden Einschätzung. Kaufen würde er, sobald drei Bedingungen erfüllt seien: eine operative Marge in Deutschland von mindestens 6 Prozent, ein Auftragsbestand von mindestens 450 Millionen Euro und ein Kassenbestand zum Jahresende von mindestens 100 Millionen Euro./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,25 €
|
Abst. Kursziel*:
7,87%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
23,00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
4,35%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
22.10.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX liegt im Minus (finanzen.at)
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22.10.26
|Schwacher Handel: SDAX mittags in der Verlustzone (finanzen.at)
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22.10.26
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX präsentiert sich zum Start schwächer (finanzen.at)
|
19.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
19.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
12.10.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
08.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: SDAX liegt zum Handelsstart im Minus (finanzen.at)
Analysen zu CANCOM SE
|10:37
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