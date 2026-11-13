CANCOM Aktie
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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Cancom von 25 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Dem IT-Dienstleister mangele es weiter an Nachfragedynamik, schrieb Andreas Wolf am Freitag nach den Zahlen. Für die Aktie sieht er derzeit keine Kurstreiber./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 08:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
23,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,20 €
|
Abst. Kursziel*:
13,86%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
10,84%
|
Analyst Name::
Andreas Wolf
|
KGV*:
-
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