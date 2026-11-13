CANCOM Aktie
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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. "Das deutsche Heimatgeschäft stabilisiert sich operativ dank striktem Kostenmanagement, während die Nachfrage nach Hardware gedämpft bleibt". schrieb Armin Kremser am Freitag nach den Zahlen. 2026 sei aber "durch" und 2027 winke ein Gewinnsprung./rob/ag/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
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Unternehmen:
CANCOM SE
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Analyst:
DZ BANK
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Kursziel:
-
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Rating jetzt:
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Kurs*:
20,35 €
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Abst. Kursziel*:
-
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Rating update:
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Kurs aktuell:
20,75 €
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Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Armin Kremser
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KGV*:
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Nachrichten zu CANCOM SE
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12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen (EQS Group)
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12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE publishes full set of Q3.26 figures (EQS Group)
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11.11.26
|Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
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10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
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10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-AFR: CANCOM SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act] (EQS Group)
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09.11.26
|EQS-AFR: CANCOM SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG (EQS Group)
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