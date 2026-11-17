CANCOM Aktie
|19,68EUR
|-0,52EUR
|-2,57%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Cancom von 32 auf 27 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des IT-Dienstleisters hätten verdeutlicht, dass die Erholung weiterhin fragil sei, schrieb Lars Vom-Cleff in seinem am Dienstag vorliegenden Resümee. So bremsten etwa eine verhaltene Nachfrage sowie längere Entscheidungszyklen auf Kundenseite das Wachstum./ck/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.11.2026 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Buy
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
27,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
19,74 €
|
Abst. Kursziel*:
36,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
19,68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
37,20%
|
Analyst Name::
Lars Vom-Cleff
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.11.26
|CANCOM-Aktie fällt: DZ Bank sieht 2027 einen Gewinnsprung (dpa-AFX)
|
12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE publishes full set of Q3.26 figures (EQS Group)
|
11.11.26
|Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu CANCOM SE
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|19,80
|-1,98%
Aktuelle Aktienanalysen
|10:14
|LANXESS Hold
|Deutsche Bank AG
|10:10
|Vodafone Group Sell
|UBS AG
|10:06
|Ottobock Buy
|Deutsche Bank AG
|10:03
|Rio Tinto Neutral
|UBS AG
|10:00
|DocMorris Buy
|Deutsche Bank AG
|09:43
|SAFRAN Outperform
|Bernstein Research
|09:38
|Merck Market-Perform
|Bernstein Research
|09:33
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|09:20
|Zurich Insurance Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:16
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|08:50
|Heidelberg Materials Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:48
|Springer Nature Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:36
|Zurich Insurance Outperform
|RBC Capital Markets
|08:19
|Siemens Healthineers Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:15
|Alzchem Group Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:55
|Ströer Market-Perform
|Bernstein Research
|07:40
|Roche Outperform
|RBC Capital Markets
|07:39
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|07:35
|RELX Outperform
|Bernstein Research
|07:23
|Ottobock Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:18
|Aumann Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:54
|Volvo AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|06:47
|AIXTRON Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:46
|Nordex Underperform
|RBC Capital Markets
|06:42
|Richemont Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06:33
|CTS Eventim Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:33
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|AXA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|SpaceX Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|JENOPTIK Kaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Verkaufen
|DZ BANK
|16.11.26
|SpaceX Buy
|UBS AG
|16.11.26
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|16.11.26
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.11.26
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|16.11.26
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|16.11.26
|pbb Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|16.11.26
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.11.26
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|16.11.26
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research