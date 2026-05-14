HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters verbessere sich, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag./mis/rob/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:10 / GMT

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