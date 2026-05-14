CANCOM Aktie
|25,30EUR
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WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
14.05.2026 07:47:06
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Cancom nach Zahlen mit einem Kursziel von 26 Euro auf "Hold" belassen. Die Profitabilität des IT-Dienstleisters verbessere sich, schrieb Andreas Wolf am Donnerstag./mis/rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.05.2026 / 05:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
26,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
24,40 €
|
Abst. Kursziel*:
6,56%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
25,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
2,77%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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