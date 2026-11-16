CANCOM Aktie
|20,30EUR
|-0,30EUR
|-1,46%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus MPCM hat das Kursziel für Cancom von 24 auf 20 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Das Geschäft in Deutschland bessere sich, die Barmittel folgten dann mit Verzögerung, schrieb Yannik Siering am Montag. Er senkte seine Bewertung leicht./rob/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2026 / 07:45 / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Hold
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
20,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
19,92 €
|
Abst. Kursziel*:
0,40%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
20,30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1,48%
|
Analyst Name::
Yannik Siering
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
12:26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
|
09:28
|Freundlicher Handel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu (finanzen.at)
|
13.11.26
|CANCOM-Aktie fällt: DZ Bank sieht 2027 einen Gewinnsprung (dpa-AFX)
|
12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE veröffentlicht vollständige Q3.26 Zahlen (EQS Group)
|
12.11.26
|EQS-News: CANCOM SE publishes full set of Q3.26 figures (EQS Group)
|
11.11.26
|Ausblick: CANCOM SE gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
10.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
Analysen zu CANCOM SE
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.09.26
|CANCOM Buy
|UBS AG
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|20,30
|-1,46%
Aktuelle Aktienanalysen
|12:47
|SpaceX Buy
|UBS AG
|12:46
|RWE Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:46
|E.ON Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:44
|LEG Immobilien Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|12:40
|SpaceX Outperform
|RBC Capital Markets
|12:19
|Rheinmetall Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:53
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|11:52
|Richemont Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:51
|thyssenkrupp Buy
|Deutsche Bank AG
|11:50
|Tesla Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:49
|Brenntag Neutral
|UBS AG
|11:47
|pbb Buy
|Warburg Research
|11:46
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|11:44
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|11:44
|Assicurazioni Generali Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:43
|Bechtle Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|11:43
|secunet Security Networks Buy
|Warburg Research
|11:24
|PVA TePla Buy
|Deutsche Bank AG
|11:22
|OHB Buy
|Deutsche Bank AG
|11:20
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|09:57
|BBVA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:56
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|09:55
|Sixt Buy
|Deutsche Bank AG
|09:54
|BMW Buy
|Deutsche Bank AG
|09:52
|Brenntag Hold
|Deutsche Bank AG
|09:52
|SUSS MicroTec Buy
|Deutsche Bank AG
|09:51
|Richemont Buy
|Deutsche Bank AG
|09:50
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|09:45
|CTS Eventim Buy
|Deutsche Bank AG
|09:41
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Nemetschek Buy
|Deutsche Bank AG
|09:40
|Deutsche Börse Buy
|Deutsche Bank AG
|09:39
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|09:38
|Bechtle Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09:37
|Apple Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:36
|Henkel vz. Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:34
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|09:18
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09:17
|Symrise Hold
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08:59
|Brenntag Verkaufen
|DZ BANK
|08:57
|STRABAG kaufen
|Erste Group Bank
|08:07
|Saint-Gobain Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:06
|Heidelberg Materials Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:58
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:57
|Enel Underperform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Richemont Outperform
|Bernstein Research
|07:54
|SpaceX Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|WACKER CHEMIE Overweight
|Barclays Capital
|13.11.26
|Siemens Overweight
|JP Morgan Chase & Co.