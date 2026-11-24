CANCOM Aktie
|19,50EUR
|0,10EUR
|0,52%
WKN: 541910 / ISIN: DE0005419105
CANCOM SE Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Cancom beim fairen Aktienwert von 29 Euro auf "Kaufen" belassen. Im kommenden Jahr dürfte das IT-Unternehmen durch mehr KI-Beratungs- und Implementierungsprojekte die Zusammensetzung der Umsätze aufwerten, schrieb Armin Kremser am Dienstag. Eine verbesserte interne Projektabwicklung durch KI-Agenten steigere zudem die operative Effizienz und unterstützt die Entwicklung der Marge./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2026 / 12:58 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.11.2026 / 13:42 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: CANCOM SE Kaufen
|
Unternehmen:
CANCOM SE
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
19,26 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
19,50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Armin Kremser
|
KGV*:
-
Nachrichten zu CANCOM SE
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
23.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
19.11.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation (EQS Group)
|
16.11.26
|EQS-CMS: CANCOM SE: Release of a capital market information (EQS Group)
|
16.11.26
|Gewinne in Frankfurt: SDAX mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu CANCOM SE
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|13.11.26
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|12.11.26
|CANCOM Buy
|Jefferies & Company Inc.
|27.10.26
|CANCOM Buy
|Deutsche Bank AG
|16.11.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|13.11.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|26.10.26
|CANCOM Hold
|Warburg Research
|25.09.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.05.26
|CANCOM Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Aktien in diesem Artikel
|CANCOM SE
|19,48
|0,41%
Aktuelle Aktienanalysen
|15:45
|Boeing Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15:01
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|15:00
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|15:00
|ING Group Kaufen
|DZ BANK
|14:59
|Hapag-Lloyd Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:39
|IONOS Kaufen
|DZ BANK
|14:02
|Sanofi Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14:00
|CANCOM Kaufen
|DZ BANK
|13:45
|Microsoft Kaufen
|DZ BANK
|11:21
|RENK Overweight
|Barclays Capital
|11:10
|HENSOLDT Equal Weight
|Barclays Capital
|11:06
|Rheinmetall Overweight
|Barclays Capital
|10:41
|Sanofi Neutral
|UBS AG
|10:32
|Sanofi Outperform
|Bernstein Research
|10:06
|BASF Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|09:24
|Sanofi Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09:15
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|09:11
|Roche Buy
|Deutsche Bank AG
|09:03
|ABB Hold
|Deutsche Bank AG
|09:02
|Porsche vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|09:00
|Rio Tinto Hold
|Deutsche Bank AG
|08:18
|AIR France-KLM Market-Perform
|Bernstein Research
|08:12
|International Consolidated Airlines Outperform
|Bernstein Research
|08:00
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|07:51
|Coca-Cola Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Iberdrola Market-Perform
|Bernstein Research
|07:49
|National Grid Outperform
|Bernstein Research
|07:48
|Hennes & Mauritz AB Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:30
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|07:29
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:29
|Fresenius Medical Care Sell
|UBS AG
|07:16
|Prosus Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|AIXTRON Sell
|UBS AG
|07:10
|BNP Paribas Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:09
|AstraZeneca Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:08
|Swiss Re Underperform
|RBC Capital Markets
|06:46
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:30
|Heidelberg Materials Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.11.26
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Jefferies & Company Inc.
|23.11.26
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Amazon Outperform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|CTS Eventim Overweight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Deutsche Bank Equal Weight
|Barclays Capital
|23.11.26
|Barclays Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|Zurich Insurance Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.11.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Novartis Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.11.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Symrise Market-Perform
|Bernstein Research
|23.11.26
|Broadcom Outperform
|Bernstein Research