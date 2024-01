ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Carl Zeiss Meditec auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Anleger des Medizintechnikkonzerns seien nach wie vor skeptisch, dass der Abbau der Lagerbestände in China bald abgeschlossen sein wird, dass das Management die Investitionen zurückfahren wird und dass die Expansion in den USA einen nennenswerten Beitrag leisten kann, schrieb Analyst Graham Doyle in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Experte jedoch ist in allen drei Punkten zunehmend zuversichtlich./la/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2024 / 11:59 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2024 / 11:59 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.